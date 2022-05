Industrieproduktion in Japan eingebrochen

Tokio. Japans Industrieproduktion ist im April gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent eingebrochen, wie am Dienstag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging. Die Verluste lassen sich demnach zum großen Teil auf gerissene Lieferketten zurückführen. Speziell wegen des Lockdowns in Shanghai fehlen Produktionsmaschinen und elektronische Teile. Toyota, der umsatzstärkste Autohersteller der Welt, hatte am Montag mitgeteilt, dass die Produktion im Jahresvergleich um mehr als neun Prozent gesunken sei. (Reuters/jW)