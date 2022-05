Sudan: Militär hebt Ausnahmezustand auf

Khartum. Im Sudan hat die Militärregierung nach monatelangen, gewaltsam niedergeschlagenen Protesten den Ausnahmezustand aufgehoben. Das gab der Militärchef General Abdel Fattah Al-Burhan am Sonntag abend per Dekret bekannt. Dieses sieht auch die Freilassung politischer Gefangener vor. Berichten der Sudan Tribune zufolge wurden wenige Stunden später 125 Gefangene aus der Haft entlassen. Das Militär hatte sich im vergangenen Oktober unter seiner Führung an die Macht geputscht, die Übergangsregierung entmachtet und den landesweiten Ausnahmezustand erklärt. (dpa/jW)