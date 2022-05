Rezession bei Gasembargo befürchtet

Berlin. Die deutsche Industrie kappt wegen des Kriegs in der Ukraine und anderer internationaler Krisen ihre Exportprognose. Für das laufende Jahr werde nur noch mit einem Plus von 2,5 Prozent gerechnet, teilte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Montag mit. »Versorgungsnetzwerke und Lieferketten sind zum Zerreißen gespannt«, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Er warnte zudem vor einem Importstopp für russisches Gas: »Eine Unterbrechung russischer Gasexporte würde das Wachstum in Europa abwürgen und unsere Wirtschaft in die Rezession schicken«, sagte Russwurm. (Reuters/jW)