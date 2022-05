Ungarn: Kein Kompromiss bei EU-Ölembargo

Brüssel. In der Auseinandersetzung um ein Ölembargo der EU gegen Russland gibt es derzeit keinen Kompromiss. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte bei seiner Ankunft beim EU-Gipfeltreffen am Montag nachmittag in Brüssel, es gebe keinerlei Einigung. Ungarn sei nicht grundsätzlich gegen das nächste Sanktionspaket der EU, brauche aber zusätzliche Garantien. Orban nannte die Ausnahme von Öllieferungen durch Pipelines einen »guten Ansatz«, sie gehe aber nicht weit genug. Ungarn könnte sich bei einer solchen Einigung noch weiterhin durch die Druschba-­Pipeline mit Öl versorgen. (dpa/AFP/jW)