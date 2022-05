Gemeinsames Militärmanöver von Zypern und Israel

Nikosia. Israelische und zyprische Streitkräfte führen derzeit auf Zypern umfangreiche Manöver durch. Dies berichtete am Montag der staatliche Rundfunk der EU-Inselrepublik unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Unter anderem sollen Luftangriffe, Luftlandeeinsätze, Nahkampf in bewohnten Gebieten sowie Kampf in gebirgigem Gelände geübt werden. Auch die israelische Kriegsmarine nehme teil, hieß es. Die Manöver unter dem Namen »Agapenor-22« haben am Wochenende begonnen und sollen bis zum 2. Juni andauern, berichtete der zyprische Rundfunk. Auf Zypern finden jedes Jahr mehrere Manöver dieser Art statt. (dpa/jW)