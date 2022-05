USA: Kein Raketensystem für Langstrecken an Ukraine

Washington. Die USA werden der Ukraine keine Raketensysteme schicken, die bis nach Russland reichen können. Dies erklärte Präsident Joseph Biden am Montag vor Journalisten. Die Äußerungen folgten auf Berichte, wonach die US-Regierung sich darauf vorbereite, Langstreckenraketensysteme für den Kampf gegen Russland nach Kiew zu schicken. Die Ukraine fordert die Lieferung sogenannter Multiple Launch Rocket Systeme (MLRS), die ein Sperrfeuer von Raketen aus Hunderten von Kilometern Entfernung abfeuern können. CNN und die Washington Post hatten am Freitag berichtet, Washington neige dazu, dieses und ein weiteres System, das High Mobility Artillery Rocket System (Himars), als Teil eines größeren Aufrüstungspakets an die Ukraine zu schicken. Es war nicht klar, auf welches System sich Biden in seinen Äußerungen bezog. (Reuters/jW)