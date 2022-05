London: Rücktritt in Innenministerium

London. Wegen der »Partygate«-Affäre um illegale Lockdownfeiern in der Downing Street hat ein Abgeordneter der britischen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson seinen Posten im Innenministerium gekündigt. Paul Holmes zeigte sich am Freitag »schockiert und verärgert« über die Enthüllungen des Untersuchungsberichts, die Vorgänge zeugten von »vergifteter Kultur« und erzeugten »tiefes Misstrauen« gegen die Regierung. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht hatte der politischen Führung schweres Fehlverhalten vorgeworfen und eklatante Brüche der Coronaregeln festgehalten. Johnson kündigte daraufhin an, er übernehme die volle Verantwortung, trat aber nicht zurück. (dpa/jW)