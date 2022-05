Nordkorea: Keine neuen UN-Sanktionen

New York. China und Russland haben mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea verhindert. Die anderen 13 Mitglieder des UN-Gremiums stimmten am Donnerstag abend (Ortszeit) in New York für einen US-Resolutionsentwurf, der als Reaktion auf die jüngsten nordkoreanischen Raketentests neue Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang vorsah. Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, rief die USA auf, statt dessen auf eine »politische Lösung« zu setzen. (AFP/jW)