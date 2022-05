Russland will mehr Getreide verkaufen

Moskau. Russland will seine Getreideexporte nach den Worten von Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew deutlich steigern. In diesem Erntejahr habe das Land bereits mehr als 35 Millionen Tonnen ausgeführt, darunter 28,5 Millionen Tonnen Weizen, sagte Patruschew am Freitag auf einer Getreidemesse.

Bis Ende des »Getreidejahrs« Ende Juni werde das Volumen 37 Millionen Tonnen übersteigen. Im kommenden Getreidejahr »schätzt« der Minister das Potential des weltgrößten Weizenexporteurs Russland auf 50 Millionen Tonnen. (dpa/jW)