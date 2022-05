Bezahlterminals im Handel weiter gestört

Bad Hersfeld/Eschborn. Im deutschen Einzelhandel müssen Kunden beim bargeldlosen Bezahlen weiter mit Einschränkungen rechnen. Die Störung bei Verifone-H5000-Bezahlterminals, von der alle Netzbetreiber betroffen seien, dauere an, teilte der Zahlungsdienstleister Concardis am Freitag in Eschborn mit. Veri­fone arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Auch Aldi-Nord und Edeka bestätigten, dass das am Dienstag aufgetretene Problem weiter bestehe. Der US-Hersteller Verifone hatte sich erstmals am Donnerstag dazu geäußert und eine Lösung angekündigt. (dpa/jW)