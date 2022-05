Bundesbank setzt auf Zinserhöhungen 2022

Frankfurt am Main. Angesichts der hohen Inflation stellt Bundesbankpräsident Joachim Nagel gleich mehrere Leitzinserhöhungen der EZB in diesem Jahr in Aussicht. »In unserer Junisitzung müssen wir ein deutliches Signal geben, wohin die Reise geht«, sagte Nagel im Gespräch mit dem Magazin Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. »Aus meiner heutigen Sicht müssen wir dann im Juli einen ersten Zinsschritt machen und weitere in der zweiten Jahreshälfte folgen lassen.« Am Montag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein Ende der Negativzinsen bis zum Ende des dritten Quartals in Aussicht gestellt. (dpa/jW)