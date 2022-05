Hofreiter will Schützenpanzer liefern

Berlin. Beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine machen insbesondere Bündnis 90/Die Grünen weiter Druck. »Wir müssen dringend mehr Tempo machen bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine«, sagte der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter am Freitag dem Nachrichtenportal T-Online. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag fragte: »Wieso liefern wir keine ›Marder‹-Schützenpanzer?« Das müsse geklärt werden. Nach Angaben aus der SPD gibt es in der NATO eine informelle Verabredung, keine schweren Kampf- oder Schützenpanzer westlicher Bauart unabgesprochen in die Ukraine zu liefern. (dpa/jW)