Manöver in Ostseeraum unter US-Führung

Washington. Unter Führung der USA findet im kommenden Monat ein großes Manöver im Ostseeraum statt. An der jährlichen maritimen Übung »Baltops 22« würden neben 14 NATO-Staaten auch die Partnerländer Schweden und Finnland teilnehmen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Schweden sei in diesem Jahr der Gastgeber des Manövers, das vom 5. bis 17. Juni geplant sei. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine haben Schweden und Finnland die Mitgliedschaft bei der NATO beantragt. Das Manöver findet bereits seit 1972 regelmäßig im Ostseeraum statt. (dpa/jW)