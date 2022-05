Kabinett will Einsatz in Kosovo verlängern

Berlin. Das Bundeskabinett hat die Fortführung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo beschlossen. Die Beteiligung an der NATO-geführten Kfor-Mission werde mit maximal 400 Soldatinnen und Soldaten fortgesetzt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch mit. Er betonte, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sei die nachhaltige Stabilisierung des westlichen Balkans »von hohem geostrategischem Interesse«. Die Beteiligung an Kfor ist der älteste Auslandseinsatz der Bundeswehr. (AFP/jW)