Philippinen: Marcos zum Präsidenten erklärt

Manila. Ferdinand Marcos junior ist zum nächsten Präsidenten der Philippinen erklärt worden. Der 64jährige wurde am Mittwoch bei einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat zum 17. Präsidenten der Philippinen ausgerufen. Zuvor ratifizierten die Abgeordneten und Senatoren das Wahlergebnis und damit den klaren Sieg von Marcos bei der Präsidentenwahl Anfang Mai. Offiziell ins Amt eingeführt werden soll der neue Präsident am 30. Juni. Der Sohn des langjährigen Diktators Ferdinand Marcos erhielt bei der Wahl am 9. Mai mehr als 58 Prozent der Stimmen. Das waren mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine Hauptrivalin, die bisherige Vizepräsidentin Leni Robredo. (AFP/jW)