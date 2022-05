Deutsche Fregatte für NATO im Einsatz

Wilhelmshaven. Um die sogenannte Nordflanke der NATO zu verstärken, ist am Donnerstag die deutsche Fregatte »Mecklenburg-Vorpommern« von Wilhelmshaven aus aufgebrochen. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten auch Teil der schnellen Eingreiftruppe des Militärbündnisses werden, wie das Marinekommando mitteilte. An Bord der fast 140 Meter langen Fregatte sind rund 220 Soldatinnen und Soldaten, darunter Besatzungsmitglieder aus der Slowakei. Ende Februar waren kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bereits mehrere deutsche Marineschiffe von Kiel aus in die Ostsee entsandt worden. (dpa/jW)