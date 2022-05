Tote nach Anschlagsserie in Afghanistan

Kabul. Bei vier Bombenanschlägen in Afghanistan sind zahlreiche Menschen getötet worden. Insgesamt starben mindestens 16 Menschen, wie die afghanischen Behörden am Donnerstag mitteilten. In der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif wurden am Mittwoch laut Polizei Bomben in drei Kleinbussen in verschiedenen Bezirken der Stadt plaziert. Wenige Stunden nach den Explosionen bekannte sich die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« auf Telegram zu den Anschlägen. Am Mittwoch abend explodierte in der Hauptstadt Kabul eine weitere Bombe in einer Moschee. (AFP/jW)