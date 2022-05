Holzfällen mit Magath

Christian Charisius/dpa Herthas Dedryck Boyata (r., Rückennummer 4) trifft zum 0:1 (Hamburg, 23.5.2022)

Nach einer erfolgreich überstandenen Relegation wollen Spieler und Verantwortliche zumeist das Ganze erst einmal ruhig sacken lassen. Schließlich war die Saison keine gute gewesen und der Verein nur knapp einem Abstieg entronnen. Vielleicht wird dennoch etwas gefeiert, dann geht es so schnell wie möglich zur Familie.

Nicht so Felix Magath. Der Trainer von Hertha BSC sagte am Montag abend nach dem 2:0-Erfolg im Rückspiel der Relegation gegen den Hamburger SV im Interview mit Sky, er würde nun nach Hause gehen und Holz hacken.

Vielleicht versucht der 68jährige so, eine für ihn höchst ambivalente Situation zu verarbeiten. Denn durch seine Arbeit als Übungsleiter bei Hertha BSC hat Magath einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass mit dem HSV nun ausgerechnet der Klub mindestens ein Jahr länger in der zweiten Bundesliga verweilen muss, mit dem er als Spieler die größten Erfolge feierte.

Im Jahr 1983 schoss Magath die Hamburger zum Triumph im Europapokal der Landesmeister. 39 Jahre später verhindert er den lang ersehnten Wiederaufstieg des HSV in die Bundesliga. Ein »schweres Herz« habe er dabei schon, sagte Magath nach dem Spiel. Das »Projekt Hertha BSC« sei nun für ihn beendet. Mitte März hatte er den Verein in höchster Abstiegsnot übernommen und nun zum Klassenerhalt geführt. Mission erfüllt.

Bis dahin war es ein langer Weg. Das Hinspiel hatte der HSV in Berlin noch mit 1:0 gewonnen. Wie Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau nach der Partie erklärte, war es im Rückspiel zunächst der Plan, »so lange wie möglich die Null zu halten.« Doch wie sagte der ehemalige Boxweltmeister Mike Tyson: Jeder hat einen Plan, bevor er das erste Mal auf die Schnauze bekommt.

Den ersten Wirkungstreffer setzte Hertha-Verteidiger Dedryck Boyata bereits in der vierten Spielminute mit einem Kopfballtor nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt. Damit war das Konzept der Hamburger über den Haufen geworfen. Es dauerte bis zum Ende der ersten Hälfte, bis sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter erholt hatte und etwas besser ins Spiel fand.

Dank Walter hat der HSV enorm an Stabilität gewonnen, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren. Rein spielerisch konnte sein Team mit dem Bundesligisten mindestens mithalten. Allein, es nützt nichts, wenn dabei nicht aussichtsreiche Abschlüsse erarbeitet werden. Das lag auch daran, dass Hertha BSC defensiv sehr gut eingestellt war.

Wie Magath nach dem Schlusspfiff bestätigte, war es sein Führungsspieler Kevin Prince Boateng, der in Absprache mit ihm die Aufstellung wählte. Es ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, dass erfahrene Spieler in besonderen Momenten nach ihren Einschätzungen gefragt werden. Mit welcher Offenheit dies hier kommuniziert wurde aber schon.

Es war jedenfalls eine gute Idee, dass Plattenhardt in der ersten Elf stand. Der Außenverteidiger schlenzte in der 63. Minute einen Freistoß aus schwierigem Winkel direkt an Freund und Feind vorbei ins Hamburger Tor. Zwei Standardsituationen haben Hertha in der Bundesliga gehalten. Die gelb-rote Karte für den Berliner Lucas Tousart in der Nachspielzeit änderte nichts mehr.

Doch wie geht es für die Berliner weiter? Schließlich hatte man es in der abgelaufenen Saison trotz all der Millionen von Investor Lars Windhorst nicht vermocht, eine funktionale Mannschaft auf den Platz zu stellen. Der Relegationsgegner sollte Hertha ein mahnendes Beispiel sein. In Hamburg hatte man trotz der zwei knapp überstandenen Relegationen 2014 und 2015 einfach wie bisher weitergewurschtelt und wird nun ein fünftes Jahr im Unterhaus verbringen. Sportvorstand Jonas Boldt war bedient: »Wir wollen raus aus dieser Liga.«