Schmierereien in Kassel häufen sich

Kassel. Unbekannte haben einen Gehweg in Kassel großflächig mit Hakenkreuzen, dem Wort »Hitler« sowie Herzsymbolen besprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Beamte am Sonntag wegen der 5,5 mal 1,5 Meter großen Sprühereien in die Parkanlage gerufen worden. Die Polizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung. Die Stadt sei seit sechs Wochen sichtbar mit der Präsenz einer Neonaziszene konfrontiert, teilte die Kreisvereinigung Kassel der VVN-BdA am Dienstag mit. So in der Karlsaue, auf dem Hauptfriedhof und in dessen Umfeld, »wo Hakenkreuze, NS-Symbole, antisemitische Schriftzüge sowie weitere Schmierereien auf einer Gedenktafel, Wegen, Bänken und an Betriebsgebäuden hinterlassen wurden«. (dpa/jW)