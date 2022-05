Feuern und anpumpen

Joerg Boethling/IMAGO Ausnahmsweise nicht im Fokus: Kurierfahrer sind von der Massenentlassung bei Gorillas nicht betroffen

Schnelles Liefern als Idee, verschärfte Ausbeutung der Kurierfahrer als Unternehmenspraxis, Sammeln von Investorengeldern als Geschäftsmodell. Profitabel ist das bisher allerdings nicht. Um Investoren gegenüber weiter Aussichten auf schwarze Zahlen geloben zu können, legt der Lieferdienst Gorillas nun offenbar die Axt an die Belegschaft: Das Unternehmen sehe sich »leider gezwungen«, sich von 300 Beschäftigten »trennen zu müssen«, teilte Gorillas am Dienstag mit. Betroffen sind ausschließlich Beschäftigte in der Verwaltung des Unternehmens, laut verschiedenen Medienberichten ist die Hälfte der dort tätigen Beschäftigten von der Massenentlassung betroffen.

Gorillas will sich laut Mitteilung nun auf seine fünf »Kernmärkte« konzentrieren, in denen eine gewinnbringende Entwicklung möglich scheint. Neben der Bundesrepublik will sich der Lieferdienst demnach besonders auf das Geschäft in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und USA konzentrieren. Gleichzeitig prüfe der Lieferdienst »alle strategischen Optionen« für Italien, Spanien, Dänemark und Belgien. Was immer das bedeuten soll.

Zeit seines Bestehens steht der Kurierdienst in den roten Zahlen, orientierte sich in der Vergangenheit dessen ungeachtet besonders darauf, weltweit von Investoren Geld einzusammeln und sich Marktanteile zu sichern. Noch im Oktober waren bei einer Finanzierungsrunde rund 860 Millionen Euro zusammengekommen, das Unternehmen wurde dabei mit 2,5 Milliarden Euro bewertet. Im ersten Jahr fuhr Gorillas so rund eine Milliarde Euro an Kapital ein und wurde von der Finanzszene mit dem Titel eines »Einhorns« geschmückt.

Mit dem Modell »Expansion durch Schulden« hat der Lieferdienst sein Netz bereits in rund 60 Städte in Europa gespannt und auch in New York Fuß gefasst. Lieferkonkurrent Delivery Hero, bislang spezialisiert auf Essenslieferungen und die New Yorker Investmentgesellschaft Coatue Management, zu der die direkten Konkurrenten Flink und Doordash zählen, gehören zu den größten Anteilseignern. Delivery Hero brachte sich zuletzt mit 200 Millionen Euro ins Geschäft. Die Konkurrenz sitzt bereits im Unternehmen, der Druck am Markt ist enorm. In großen Städten haben sich neben Gorillas auch Lieferdienste wie Flink, Getir und Doordash-Tochter Wolt mit ähnlichem Lieferumfang und miesen Arbeitsbedingungen aufgestellt.

Selbige blieben bei Gorillas im vergangenen Jahr nicht länger unwidersprochen. In verschiedenen Städten organisierten sich Rider, Gorillas-Standorte wurden blockiert und »wild« bestreikt. Das Unternehmen versuchte, die Organisierung der Arbeiter zu verhindern und reagierte mit Entlassungen von Ridern auf die Streiks. Die Beschäftigten, zunächst im Gorillas Workers Collective zusammengeschlossen, machten sich an die Gründung eines Betriebsrats, den der Lieferdienst ebenfalls mit der Schließung von Standorten und Entlassungen zu verhindern versuchte. Die neue Entlassungswelle betrifft die rund 14.000 Kurierfahrer des Unternehmens aber offenbar nicht.

Mit Blick auf die Kapitalmärkte müsse Gorillas nun »weitere Schritte unternehmen, um den Weg zur Profitabilität zu beschreiten«, sagte Kagan Sümer am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. »Das ist der nächste Meilenstein. Wenn wir an die Börse gehen, wollen wir das als profitables Unternehmen tun«, ereiferte sich der Firmenchef. Die Muttergesellschaft des Lieferdienstes ist seit Ende Januar offiziell ein niederländisches Unternehmen, was sowohl die Steuerlast als auch das Vorgehen gegen Betriebsräte erleichtern dürfte. Ob das zieht? »Risiko ist inzwischen irritierend für Investoren und niemand will im Moment Unsicherheit«, erklärte Sümer die Lücke im Geschäftsmodell: »Das macht es aktuell ziemlich schwer, Geld einzusammeln.« Um Investoren in Geberlaune zu halten, reicht verschärfte Ausbeutung offenbar nicht länger aus.