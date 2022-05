Geplanter Bruch des Völkerrechts

Christoph Soeder/dpa

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen forderte am Dienstag, dass das Völkerrecht auch für NATO-Partner Erdogan gelten müsse:

Die Bundesregierung muss den vom NATO-Bündnispartner Türkei offen angekündigten neuen Überfall auf Syrien in aller Schärfe verurteilen, statt das Völkerrecht weiter kleinzuhalten. Das Schweigen von Außenministerin Annalena Baerbock zu Ankaras Kriegen gegen seine Nachbarn ist ein Hohn und zeigt die ganze Doppelmoral der angeblich wertegeleiteten deutschen Außenpolitik. Während Russlands Krieg in der Ukraine zu Recht verurteilt wird, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan freie Hand für Bombardements, Besetzungen und Annexionen im Norden Syriens und im Irak. Erdogans Verbrechen an den Kurden, Jesiden, Alawiten und Christen in Syrien dürfen von der Bundesregierung, der EU und der NATO nicht länger hingenommen werden. Die Linke fordert eine Verurteilung des geplanten Völkerrechtsbruchs ohne Wenn und Aber. Notwendig ist ein Stopp aller Waffenlieferungen an den Aggressor Erdogan sowie eine Verhängung von Sanktionen gegen türkische Oligarchen und Kriegsprofiteure der türkischen Rüstungsindustrie wie Erdogans Schwiegersohn, den Drohnen-Paten Selcuk Bayraktar.

Die VVN-BdA Kassel mahnte in einer Pressemitteilung vom Dienstag, angesichts neonazistischer Schmierereien in der Stadt nicht länger zu schweigen:

Nachdem lange Zeit versucht wurde, die Präsenz einer neofaschistischen Szene in der Stadt kleinzureden, wird Kassel seit sechs Wochen sichtbar mit dem Problem konfrontiert. Zum vierten Mal erschienen in den Medien Meldungen der Polizei über Hakenkreuzschmierereien in Kassel. Diese Straftaten sind in verschiedenen Teilen der Stadt zu finden. (…) Selbst die Gedenktafel des Bombenopferfeldes wurde mit einem durchgestrichenen Judenstern und dem Schriftzug »Scheiß Jude« beschmiert. Nun wurden solche Nazisymbole an der Schönen Aussicht gefunden.

Eine solche Reihe von Schmierereien auf »Einzeltäter« zurückzuführen verbietet sich von selbst. Ob es sich bei den Tätern um militante Neonazis oder um dumme Jugendliche, die provozieren wollen, handelt, dürfte egal sein. Das öffentliche Zeigen eines Hakenkreuzes ist aus gutem Grund ein Straftatbestand, und wir erwarten eine ernsthafte Verfolgung. Gleichzeitig erwarten wir ein gemeinsames öffentliches Signal der Stadtgesellschaft, des Magistrats und der Zivilgesellschaft, das deutlich macht: In dieser Stadt ist kein Raum für Neofaschismus, Antisemitismus und Rassismus. Oder will man etwa abwarten, bis die ersten Kunstwerke der Documenta fifteen mit faschistischen Symbolen beschmiert sind? Das würde auch international registriert. Im Interesse unserer Stadt sollten wir das rechtzeitig verhindern.

Die Vorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg, Katja Karger, erklärte am Dienstag zum Bündnis für bezahlbares Wohnen in Berlin:

Für uns Gewerkschaften muss Wohnen in Berlin für alle bezahlbar sein. Bei der Verteilung von Wohnraum ist soziale Gerechtigkeit für uns elementar. Die ständig steigenden Mietkosten müssen abgebremst werden – die Menschen haben Angst um ihre Bleibe. Diesen Befürchtungen muss überzeugend und nachhaltig begegnet werden. Zudem ist mehr Wohnraum nötig, um die Situation zu entspannen. Schwerpunkt des Neubaus müssen preiswerte, für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen erschwingliche Wohnungen sein. Wichtig dabei ist, dass öffentliches Bauland in öffentlicher Hand bleibt.