»Das Strafmaß ist absurd hoch«

Peter Kneffel/dpa Angeklagte Klimaschützer im Gerichtssaal (München, 26.4.2022)

In München wurden in den letzten Wochen mehrere Klimaaktivistinnen und -aktivisten wegen Protesten gegen die Internationale Automobilausstellung, IAA, im September 2021 zu Geldstrafen verurteilt. Was für Straftaten sollen sie begangen haben?

Die drei Angeklagten wurden nach Paragraf 20 Vereinsgesetz verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, ein Plakat mit einem Bild von Abdullah Öcalan, dem Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und der Aufschrift »Free Öcalan« an dem Zaun des Protestcamps gegen die IAA aufgehängt zu haben. Das wurde als eine Zuwiderhandlung gegen das Betätigungsverbot gewertet, dem die PKK hierzulande unterliegt.

Worin besteht der Zusammenhang zwischen der IAA und dem inhaftierten PKK-Vordenker Öcalan? Der erschließt sich nicht unbedingt auf den ersten Blick.

Ein zentraler Bestandteil von Klimacamps ist es, sich mit alternativen Gesellschaftsmodellen auseinanderzusetzen, um zu schauen, wie wir aus diesem kapitalistischen Profit- und Wachstumswahn rauskommen können. Die kurdische Freiheitsbewegung ist dafür ein gutes Beispiel und gibt vielen jüngeren Menschen Hoffnung für feministische und ökologische Befreiungskämpfe. Durch Vorträge und Workshops wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Protestcamps gegen die IAA deshalb mehr über die Kämpfe in Kurdistan lernen.

Müsste ein Konterfei des kurdischen Vordenkers mit der Aufschrift »Free Öcalan« nicht als Meinungsäußerung gewertet werden? Das wurde doch in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit schon oft so bewertet.

Eigentlich schon, da sich »Free Öcalan« nur auf die Inhaftierung bezieht und es auf dem Plakat keinerlei PKK-Bezug gab. Es ging um die Freiheit eines politischen Gefangenen, der seit 23 Jahren in Isolationshaft sitzt. Absurd ist zudem, dass die einzige weitere Person, deren Bilder in Bundesrepublik nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden dürfen, Adolf Hitler ist. Hitler steht für ein menschenverachtendes System. Öcalan hat als Vordenker des demokratischen Konföderalismus hingegen einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer demokratisch-ökologischen Gesellschaft geleistet. Das Gericht ging darauf aber nicht ein und pochte statt dessen auf hohe Strafen. Damit zeigt sich auch wieder, dass die deutsche Justiz sich zur Erfüllungsgehilfin der Interessen des AKP-Regimes in der Türkei macht.

Wie hoch sind die Strafen letztendlich ausgefallen?

Die drei Angeklagten wurden zu 30 Tagessätzen von je 60 Euro bzw. 30 Tagessätzen von je 20 Euro und im Falle einer Minderjährigen zu drei Beratungsgesprächen verurteilt.

Werden die Betroffenen dieses Strafmaß akzeptieren oder in Berufung gehen?

Dieses Strafmaß ist im Vergleich zu anderen Fällen absurd hoch. Zudem gibt es keine handfesten Beweise, dass die Angeklagten tatsächlich gegen das Vereinsgesetz verstoßen haben. Die Verurteilten und ihr Verteidiger sind sich einig: Das lassen sie sich nicht gefallen, sie gehen in Berufung. Diese Widerständigkeit haben sie vermutlich von der kurdischen Freiheitsbewegung gelernt.

In der jüngeren Vergangenheit gab es in München auch positive Urteile bezüglich des jahrelang verbotenen Tragens von Fahnen der kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ. Rechnen Sie auch in diesem Fall mittelfristig mit einem Umdenken der Gerichte, vielleicht in höheren Instanzen?

Das bleibt abzuwarten und hängt auch mit größeren geopolitischen Entwicklungen zusammen. Momentan erfährt die Türkei auf diplomatischer Ebene eine neue Anerkennung, weil sie sich als »ehrlicher Makler« zwischen Russland und der Ukraine ausgibt. Das ist natürlich Schwachsinn, aber es kann Auswirkungen auf die Verfolgung von Kurdinnen und Kurden, des Zeigens kurdischer Symbole und von solidarischen Unterstützenden in Deutschland haben. So wie auch die NATO-Beitrittsverhandlungen von Finnland und Schweden nichts Gutes für Kurdinnen und Kurden in diesen Ländern bedeuten werden.