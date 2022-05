Tote nach Einsatz der Polizei in Brasilien

Rio de Janeiro. Bei einem Polizeieinsatz in einem Armenviertel der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zehn der Toten seien »Kriminelle« gewesen, berichtete das Nachrichtenportal G 1 unter Berufung auf die Polizei am Dienstag. Demnach wurde zudem eine Bewohnerin von Vila Cruzeiro versehentlich von einer Kugel getroffen. Anlass war der Versuch der Polizei, den Chef der Bande »Comando Vermelho« in einer Favela im Norden der Stadt festzunehmen. In der Folge sei es zu heftigen Schusswechseln gekommen. (dpa/jW)