Polen bestellt weitere »Patriot«-Batterien

Warschau. Angeblich wegen des Kriegs in der Ukraine will Polen in den USA sechs zusätzliche »Patriot«-Batterien für seine Luftabwehr bestellen. Dies kündigte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS am Dienstag in Warschau an. Grundlage dafür ist ein Memorandum zwischen beiden Staaten aus dem Jahr 2017. Der Auftrag umfasst nach diesen Angaben auch einen Vorrat an Abwehrraketen sowie Schulungen und logistische Unterstützung. (dpa/jW)