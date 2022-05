NATO-Gipfel mit Finnland und Schweden

Davos. Finnland und Schweden werden am nächsten NATO-Gipfel Ende Juni teilnehmen. Das gab der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt. Der NATO-Gipfel findet vom 28. bis 30. Juni in Madrid statt. Schweden und Finnland bemühen sich derzeit um einen Beitritt zum westlichen Kriegsbündnis. (Reuters/jW)