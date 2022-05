Anhänger von Khan in Pakistan verhaftet

Islamabad. In Pakistan sind bei landesweiten Razzien mehr als 400 Anhänger des ehemaligen Premierministers Imran Khan festgenommen worden. Ziel der Aktion sei es, für diesen Mittwoch geplante Proteste zum Sturz der neuen Regierung zu vereiteln, hieß es am Dienstag von Khans Partei Tehreek-e-Insaf (PTI). In der Hauptstadt Islamabad blockierten die Einsatzkräfte die Straßen zum Parlament sowie Regierungsgebäuden mit Stacheldraht und Containern. Khan hat zuvor seine Anhänger für Mittwoch zu Protesten aufgerufen, bis das Parlament aufgelöst wird und Neuwahlen beschlossen werden. (dpa/jW)