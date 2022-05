Wechsel an Spitze von Brasiliens Ölriesen Petrobras

Brasília. Vor der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober will die Regierung des ultrarechten Staatschefs Jair Bolsonaro die Spitze des Ölkonzerns Petrobras mit Sitz in Rio de Janeiro ein weiteres Mal neu besetzen. Dies geht aus einer Mitteilung des Ministeriums für Bergbau und Energie in Brasília am Montag abend (Ortszeit) hervor. Demnach soll auf José Mauro Coelho nach nur etwas mehr als einem Monat Caio Mário Paes de Andrade folgen, der als Sondersekretär für Entbürokratisierung von Wirtschaftsminister Paulo Guedes fungiert. Der Petrobras-Vorstand muss dem Wechsel noch zustimmen. (dpa/jW)