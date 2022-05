Abzug aus Afghanistan: Kritik an britischer Führung

London. Ein britischer Parlamentsbericht hat schwere Kritik an der politischen Führung beim Abzug der NATO-Streitkräfte aus Afghanistan vergangenen Sommer geübt. Die Abgeordneten schrieben in dem am Dienstag veröffentlichten Report: »Die Durchführung unseres Abzugs aus Afghanistan hat sich als Desaster und Verrat an unseren Verbündeten erwiesen, der die Interessen des Vereinigten Königreichs für die kommenden Jahre schädigen wird.« Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, der konservative Abgeordnete Thomas Tugendhat, prangerte »schweres Systemversagen im Herzen der britischen Außenpolitik« an. (AFP/jW)