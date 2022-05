Bundeswahlleiter für Wiederholung in Berlin

Berlin. Der Bundeswahlleiter hält eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl im Land Berlin für unumgänglich. Am Wahltag, dem 26. September 2021, seien nicht nur einzelne Fehler als Ausreißer passiert, sagte Georg Thiel am Dienstag bei einer Anhörung im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Vielmehr scheine es sich um ein »komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation« gehandelt zu haben. Am Ende entscheidet aber der Bundestag über eine mögliche Wahlwiederholung. Zu den »Pannen« zählten falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor. Zudem hatten Wahllokale teils noch weit nach 18 Uhr geöffnet. Bereits im November hatte Thiel Einspruch gegen die Wertung der Wahl in sechs von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen eingelegt. (dpa/jW)