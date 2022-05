Türkei plant neuen Krieg gegen Kurden

Khalil Ashawi/REUTERS Besatzungsmacht: Türkischer Soldat im westkurdischen Afrin (28.1.2018)

Es soll die vierte türkische Invasion in die Region werden: Am Montag abend hat Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung den nächsten Krieg auf die kurdischen Gebiete im Norden Syriens angekündigt. Ziel solle es sein, eine 30 Kilometer tiefe Besatzungszone zu errichten, um »terroristische Bedrohungen« zu bekämpfen. Die Militäroperation werde gestartet, sobald Militär, Geheimdienste und Einsatzkräfte ihre Vorbereitungen abgeschlossen hätten, so die kurdische Nachrichtenagentur ANF.

Die neuerliche Kriegsdrohung kommt zu einer Zeit, in der die NATO über die Aufnahme Schwedens und Finnlands berät. Bisher blockiert Ankara den Beitritt der beiden skandinavischen Länder in das Kriegsbündnis und verlangt sowohl von Stockholm als auch von Helsinki ein schärferes Vorgehen gegen kurdische Aktivisten. Zuletzt forderte die Türkei gar die Auslieferung der schwedischen Abgeordneten Amineh Kakabaveh, die nicht in der Türkei, sondern im Iran geboren ist. Beide Länder schicken an diesem Mittwoch Delegationen nach Ankara.

Die mehrheitlich kurdisch-arabische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien teilte am Dienstag mit, die Drohung der Türkei sei ein weiterer Versuch, »die Region zu destabilisieren«. Dies trage zum »Wiedererstarken« der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« bei. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Türkei die De-facto-Autonomieregion verstärkt mit einer Zunahme von Beschüssen terrorisiert, bei denen mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden, so etwa in Kobani. Aus bereits türkisch besetzten Gebieten wie Afrin melden die Nachrichtenagenturen ANF und Anha nahezu täglich Folter an der lokalen kurdischen Bevölkerung.

Durch weitere eroberte Gebiete könnte die Türkei ihren Plan eines »arabischen Gürtels« umsetzen: Anfang Mai kündigte Erdogan an, mehr als eine Million syrische Geflüchtete entlang der Grenze anzusiedeln, um die Demographie der Region zu verändern sowie die nord- und westkurdischen Gebiete zwischen Syrien und der Türkei voneinander zu trennen.