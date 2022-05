Tote nach Anschlag in Burkina Faso

Ouagadougou. Bei einem Anschlag mutmaßlicher Dschihadisten in Burkina Faso sind nach Militärangaben elf Soldaten getötet worden. Bei dem Angriff – unter anderem mit Granaten – auf einen Armeestützpunkt im Osten des Landes seien außerdem mindestens 20 Soldaten verletzt worden, teilte die Armee am Donnerstag abend mit. Bei Gegenangriffen der Luftwaffe wurden nach Armeeangaben »mindestens 15 Terroristen« getötet. Bereits am Samstag war das Land von mutmaßlich dschihadistischen Attacken erschüttert worden, bei denen rund 40 Menschen getötet wurden. Bei den Opfern handelte es sich um Zivilisten und Mitglieder einer Freiwilligeneinheit der Armee. (AFP/jW)