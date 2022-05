Sri Lanka baut Regierung um

Colombo. Mitten in einer schweren Wirtschaftskrise baut Sri Lanka seine Regierung um. Neun neue Minister – darunter die für die Gesundheit, Handel und Tourismus – seien von Präsident Gotabaya Rajapaksa vereidigt worden, teilte das Präsidialamt am Freitag mit. In dem südasiatischen Inselstaat kommt es seit Wochen wegen des Mangels an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff zu Protesten. Die Finanzminister der G7-Staaten kündigten am Donnerstag an, Sri Lanka helfen zu wollen. Zuvor hatte Colombo erklärt, seine Staatsschulden nicht mehr bedienen zu können. (Reuters/jW)