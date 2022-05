Tory-Finanzminister zählt zu Superreichen

London. Der britische Finanzminister Rishi Sunak wird als erster hochrangiger Politiker im Ranking der reichsten 1.000 Menschen des Landes geführt. Das Vermögen des Ministers und seiner Frau beläuft sich auf rund 730 Millionen Pfund (knapp 861 Millionen Euro), wie aus dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht der Sunday Times hervorgeht. Sunak war im April wegen des Steuerstatus seiner Frau auffällig geworden. Die Tochter eines indischen Milliardärs hatte eingeräumt, dass sie »für britische Steuerzwecke als Nichtansässige behandelt wird«, die Profite aus ihrer Beteiligung am Familienunternehmen Infosys also außerhalb Großbritanniens versteuert wurden. Sie kündigte später an, ihre Einnahmen künftig im Vereinigten Königreich zu versteuern. Rishi Sunak wird laut britischen Medien als möglicher Nachfolger von Premierminister Boris Johnson gehandelt. (AFP/jW)