Dublin kritisiert britische Amnestiepläne

Dublin. Irland hat deutliche Kritik an einem britischen Gesetzesvorhaben geübt, das Beteiligten an der Gewalt während des Nordirland-Konflikts Immunität vor Strafverfolgung gewähren würde. Der irische Außenminister Simon Coveney bezeichnete es am Mittwoch als »enttäuschend«, dass die Regierung Großbritanniens »einseitig« entschieden habe, ein entsprechendes Gesetz einzuführen. Die britische Regierung hatte das Gesetzesvorhaben am Dienstag eingebracht. Es sieht die Schaffung einer Wahrheitskommission vor, die britischen Einsatzkräfte sowie Mitgliedern paramilitärischer Gruppen Straffreiheit für Verbrechen während des Nordirland-Konflikts gewährt, wenn sie mit der Kommission kooperieren. (AFP/jW)