Fast 60 Millionen Binnenflüchtlinge 2021

Genf. Konflikte und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr erneut Millionen innerhalb ihres Landes in die Flucht getrieben. Die Organisationen Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) und die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) zählen in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht 2021 rund 59,1 Millionen Binnenflüchtlinge weltweit. Im vergangenen Jahr war Subsaharaafrika die Region mit der höchsten Zahl an Binnenvertreibungen, darunter mehr als fünf Millionen allein in Äthiopien. Neue Höchstzahlen wurden auch aus der Demokratischen Republik Kongo, Afghanistan und Myanmar gemeldet. Die meisten Binnenvertriebenen aufgrund von Naturkatastrophen verzeichneten im Jahr 2021 China, die Philippinen und Indien. Die Zahl der Binnenvertriebenen für 2021 ist die zweithöchste im vergangenen Jahrzehnt. (AFP/jW)