Null Punkte

London. Dem Tennisturnier in Wimbledon drohen nach dem Ausschluss russischer und belarussischer Profis in diesem Sommer laut einem Medienbericht harte Sanktionen. Wie das britische Boulevardblatt Daily Mail am Dienstag berichtete, könnte dem Grand-Slam-Turnier der Rank­ingstatus entzogen werden. Dann würden die teilnehmenden Tennisprofis dort keine Punkte mehr für die Weltrangliste erhalten. Eine offizielle Entscheidung der Tennisorganisationen WTA und ATP wird in Kürze erwartet. (dpa/jW)