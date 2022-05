Z wie zeitraubend

Lausanne. Der russische Turner Iwan Kuljak ist vom Weltverband FIG für mindestens ein Jahr gesperrt worden. Das teilte die Föderation am Mittwoch in einem offiziellen Statement mit. Beim Weltcupturnier Anfang März in Doha war der 20jährige Russe bei der Siegerehrung mit einem »Z« auf seinem Trainingsanzug erschienen. Neben ihm auf dem Siegertreppchen stand der Gewinner Ilja Kowtun aus der Ukraine. Das »Z-Symbol« steht für die Unterstützung des Angriffskriegs Russlands im Nachbarland.(sid/jW)