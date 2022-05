Luftfracht: Reedereien im Fluggeschäft

Paris. Die französische Reederei CMA-CGM und die Fluggesellschaft Air France-KLM bündeln ihre Kräfte in der Luftfrachtbranche. CMA-CGM werde im Zuge einer Kapitalerhöhung mit bis zu neun Prozent bei dem Luftfahrtkonzern einsteigen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Eine ähnliche Kooperation bahnt sich auch bei dem gemeinsamen Angebot von Lufthansa und dem Schweizer CMA-Konkurrenten MSC zur Übernahme der staatlichen italienischen Gesellschaft ITA Airways an. Ausfälle in Lieferketten haben der Frachtschiffahrt zuletzt hohe Gewinne eingebracht, die sie zur Expansion in die Luftfrachtbeförderung nutzen. Die gemeinsame Flotte von CMA-CGM und Air France-KLM soll zunächst aus zehn Flugzeugen bestehen; zwölf weitere Maschinen sind bestellt. (Reuters/jW)