GB: Inflationsrate steigt auf neun Prozent

London. Die Verbraucherpreise in Großbritannien haben sich im April so stark erhöht wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte, stieg die Inflationsrate auf neun Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte die Rate bei sieben Prozent gelegen. Höher war sie laut Amt zuletzt im Jahr 1982. Hauptgrund für den aktuellen Anstieg sind die Energiepreise. (AFP/jW)