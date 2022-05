Minsk weitet Anwendung von Todesstrafe aus

Minsk. In Belarus wird die Anwendung der Todesstrafe russischen Nachrichtenagenturen zufolge ausgeweitet. Künftig könne sie bereits bei »versuchtem Terror« verhängt werden, berichteten Interfax und RIA Nowosti am Mittwoch unter Berufung auf ein Dokument des belarussischen Justizministeriums. Demnach habe Präsident Alexander Lukaschenko die Gesetzesänderung unterzeichnet. Bislang konnte in dem Land die Todesstrafe bei Terroranschlägen mit Todesfolge, brutalem sowie mehrfachem Mord verhängt werden. (Reuters/jW)