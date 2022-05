Tote in Dagestan nach »Antiterroreinsatz«

Machatschkala. Bei einem »Antiterroreinsatz« in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus sind zwei Männer von Polizisten getötet worden. Behördenangaben vom Mittwoch zufolge sollen die beiden einen Anschlag auf eine Energieanlage in der Stadt Machatschkala geplant und während des Polizeieinsatzes das Feuer auf Beamte eröffnet haben. In der muslimisch geprägten Region geht Russlands Polizei immer wieder mit großer Härte bei Einsätzen vor. (dpa/jW)