Athen: Rumänischer Expolitiker in Haft

Athen. Ein ehemaliger Bürgermeister der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist in Griechenland festgenommen worden. Die griechische Polizei meldete am Dienstag abend die Festnahme eines »71jährigen Rumänen und ehemaligen Bürgermeisters von Bukarest« in einem Vorort von Athen. Wegen »Korruption, Geldwäsche und der Bildung einer kriminellen Vereinigung« läge ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vor. Medienberichten zufolge handelt es sich um Sorin Oprescu, Bürgermeister in Bukarest von 2008 bis 2015. Laut Polizei soll er bald der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. (AFP/jW)