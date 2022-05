Festnahme von »Grup Yorum«-Musiker

Bochum. Ein Musiker der linken anatolischen Band »Grup Yorum« ist in der Nacht zu Mittwoch vor seiner Wohnung in Bochum festgenommen worden. Ihsan Cibelik, der bei seiner Festnahme Prellungen und Schürfungen erlitten habe, sei zur Vorführung vor einen Haftrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht worden, berichtete der Sender Halkin Sesi TV auf Twitter. Deutsche Behörden beschuldigen die 1984 in der Türkei gegründete und dort scharfer Verfolgung ausgesetzte »Grup Yorum«, deren Konzerte auch in Deutschland mehrfach verboten wurden, als Frontorganisation der verbotenen antiimperialistischen DHKP/C zu agieren. (jW)