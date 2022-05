USA lockern Sanktionen gegen Venezuela für Öl

Washington. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden hat nach eigenen Angaben Restriktionen gegen die Ölfirma Chevron in Venezuela gelockert. Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter sagte am Dienstag (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, das Finanzministerium habe Chevron eine eng gefasste Erlaubnis erteilt, »Bedingungen für mögliche zukünftige Aktivitäten in Venezuela auszuhandeln«. Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez schrieb auf Twitter, die Regierung Venezuelas habe die Nachricht geprüft und bestätigt, dass Washington US-amerikanische und europäische Ölkonzerne zu Verhandlungen und zu einer Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit in Venezuela autorisiert habe. Venezuela hoffe, dass diese Entscheidungen der USA den Weg für die »vollständige Aufhebung« der Sanktionen ebnen werden. (dpa/jW)