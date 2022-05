Meiste offene Haftbefehle in Bayern

Berlin. Im Freistaat Bayern werden offenbar so viele Faschisten wegen verschiedener Straftaten per Haftbefehl gesucht wie in keinem anderen Bundesland. Dort verfolgten die Fahnder zuletzt 128 »Rechtsextreme«, wie die Süddeutsche Zeitung am Montag online berichtete. Das seien mehr als doppelt so viele wie in Sachsen (47) oder Berlin (56), viermal so viele wie in Niedersachsen (30) und sechsmal so viele wie in Hessen (21). In Nordrhein-Westfalen würden immerhin 98 Neonazis polizeilich gesucht. Die Angaben sind demnach das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Blattes mit der Internetplattform fragdenstaat.de und geben den Stand vom 30. September 2021 wieder. (jW)