Nach Präsidentenwahl: US-Truppen zurück in Somalia

Washington. Die USA stationieren wieder Hunderte Soldaten im ostafrikanischen Somalia – vorgeblich zur Bekämpfung der dschihadistischen Miliz Al-Schabab. US-Präsident Joseph Biden genehmigte einen Antrag des Pentagon für den erneuten Aufbau einer »kleinen ständigen Truppenpräsenz« in dem Land, wie ein Regierungsvertreter in Washington am Montag (Ortszeit) sagte. Geplant sei die Entsendung von »weniger als 500« US-Soldaten, die bereits in Ostafrika stationiert sind. Expräsident Donald Trump hatte Ende 2020 einen Abzug eines Großteils der damals in Somalia stationierten Truppen angeordnet. (AFP/jW)