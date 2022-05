Erneut Toter nach Polizeieinsatz in Mannheim

Dieter Leder/dpa Demonstration gegen die tödliche Polizeigewalt in Mannheim am Sonnabend

Mannheim. Nach einem Polizeieinsatz in Mannheim ist erneut ein Mann ums Leben gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Dienstag mitteilten, starb der zuvor schon verletzte 31jährige nach einem Polizeischuss ins Bein. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen sogenannter häuslicher Gewalt. Der 31jährige soll im Streit mit seiner Mutter gedroht haben, sich selbst zu töten. Er habe sich vor dem Einsatz selbst erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen beigebracht, hieß es von Seiten der Beamten. Gestorben sei der Mann kurz nach einer »gezielten Schussabgabe in das Bein«. Er habe sich offenbar in einem »psychischen Ausnahmezustand« befunden, hieß es. In Mannheim war erst in der vergangenen Woche ein 47jähriger nach einem Polizeieinsatz gestorben. Filmaufnahmen von dem Einsatz zeigen, wie Polizisten den kroatischstämmigen Mann durch die Straße hetzen, mit Pfefferspray traktieren und schließlich bereits am Boden liegend und fixiert mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlagen. Wenig später starb der Mann nach Polizeiangaben in einer Klinik. (dpa/jW)