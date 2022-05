122 Menschen am Wochenende aus Mittelmeer gerettet

Max Brugger/Sea-Watch/dpa Immer wieder müssen in Not geratene Menschen auf Schlauchbooten im Mittelmeer gerettet werden

Rom. Handelsschiffe und Seenotretter aus der BRD haben am Wochenende insgesamt 122 Migranten im Mittelmeer gerettet. Von Freitag abend bis Sonntag abend konnten zwei Hamburger Containerschiffe und das Seenotrettungsschiff »Sea-Eye 4« die Rettung von 34 Menschen von einem Holzboot durchführen, wie die Organisation Sea-Eye aus Regensburg am Montag mitteilte.

Das Rettungsschiff »Sea-Watch 4« holte indes am Sonntag abend 88 Menschen von einem überfüllten Schlauchboot an Bord, wo sich schon 57 Migranten aus einer ersten Rettung befanden. Am Montag vormittag rettete das Schiff »Geo Barents« von Ärzte ohne Grenzen rund 200 Menschen von zwei Booten, wie die Organisation twitterte. (dpa/jW)