Kampf dem deutschen imperialismus: Podium zur Lage der Friedensbewegung und zum Charakter des Kriegs in der Ukraine

Christian-Ditsch.de Blick aufs Abschlusspodium im Kesselhaus

Gegenstand der Diskussion auf dem Abschlusspodium waren die Perspektiven des Widerstands gegen den deutschen Aufrüstungskurs. Einstimmigkeit herrschte unter den Teilnehmern, Sedat Kaya (DIDF-Jugend), Susann Witt-Stahl (Publizistin und Chefredakteurin von Melodie & Rhythmus), Lühr Henken (Friko Berlin) und Patrik Köbele (Bundesvorsitzender der DKP) darüber, dass die Friedensbewegung und linken Kräfte sich dem deutschen Imperialismus entschieden widersetzen müssen. Über dessen Charakter und über die Einordnung des russischen Angriffskriegs entfaltete sich eine spannende Kontroverse.

Moderator und jW-Chefredakteur Stefan Huth fragte, warum Teile der Friedensbewegung die Seiten wechselten, für das Regime in Kiew auf die Straße gingen, lautstark Waffenlieferungen forderten und sogar bereit seien, dafür materiell zu bluten.

Sedat Kaya verwies auf die Machtressourcen von Kapital und Staatsapparat. Es gebe eine enorme »ideologische Belagerung«, etwa durch die Jugendverbände der Regierungsparteien. Steigende Preise für Energie, Aufrüstung, sogar Entlassungen würden als solidarisches Handeln verkauft. Die Friedensbewegung mache im übrigen einen Fehler, den russischen Angriffskrieg nicht als solchen zu verurteilen. So müsse der imperialistische Charakter des russischen Staates klar hervorgehoben werden. Die Losung gegen den deutschen Imperialismus, aber auch gegen den russischen, müsse in die Friedensbewegung hineingetragen werden. »Wir dürfen hier nicht in Doppelmoral verfallen«, so Kaya.

Patrik Köbele widersprach. Man dürfe nicht den Fehler machen, der NATO und Russland dieselben ökonomischen und geopolitischen Ziele zu unterstellen. Der deutsche Imperialismus wolle Russland zu einem rohstoffliefernden Vasallenstaat degradieren. Der Hauptaggressor sei die NATO, und in ihrem Schatten die BRD. »Der Hauptfeind steht im eigenen Land«, betonte Köbele.

Huth machte auf den Widerspruch aufmerksam, dass das deutsche Kapital beträchtliche Einbußen hinnehme, um den Krieg zu befeuern. Zahlreiche Vorstandschefs führender Energiemonopole warnten vor einem Embargo für russische Rohstoffe. Das russisch-deutsche Pipelineprojekt Nord Stream 2 wurde aufgegeben – ein lang gehegter Wunsch der USA, die künftig ihr teures Frackinggas in Europa verkaufen können. Könne die These, die BRD sei der Hauptfeind, vor diesem Hintergrund aufrechterhalten werden? Köbele erwiderte, die Abwälzung der Krisenlasten sei zu profitabel für das deutsche Großkapital, deshalb werde selbst der Verzicht auf Nord Stream 2 in Kauf genommen. Er warnte davor, die deutschen Eliten zu unterschätzen. Es stehe zu befürchten, dass sich der aggressivste Teil der herrschenden Klasse in der BRD durchgesetzt habe. Der deutsche Imperialismus sei auf Hochrüstung angewiesen, um sich gegenüber den USA zu behaupten und gerüstet für den langen Marsch gegen den »systemischen Gegner« China zu sein. Hierfür werde die Integration der Arbeiterbewegung gebraucht. Deshalb werde Antiimperialismus und Antifaschismus pauschal als prorussische Kriegsunterstützung diffamiert.

»Kaum fiel der erste Schuss, sind die Liberalen umgefallen«, hob Huth hervor. Es sei erschreckend, dass Künstler, wie das Kabaretteam der ZDF-Sendung »Die Anstalt«, die zuvor einen konsequenten Friedenskurs verfolgt hatten, voll auf NATO-Linie umgeschwenkt seien. Witt-Stahl machte deutlich, man müsse zur Kenntnis nehmen, dass die von der Bundesregierung beschworene Zeitenwende tatsächlich Realität sei. »Die BRD steht mit einem Bein im Krieg. In solchen Phasen herrscht Krisenkorporatismus, das heißt, Künstler, Medien und die Gewerkschaften werden eingenordet.« Früher sei die Bevölkerung mit viel Propaganda konfrontiert gewesen, »heute gibt es nur noch Propaganda«, so Witt-Stahl. Die Medien trieben als »Cheerleader des Krieges« die Politiker vor sich her.

Lühr Henken warnte vor den Folgen einer weiteren Kriegseskalation. Erklärtes Ziel der USA sei es, »Dark-Eagle«-Hyperschallraketen in Europa zu stationieren. Diese Waffen seien in der Lage, in fünf Minuten von Kiew in Moskau einzuschlagen. Das Kommando solle ab 2024 in Wiesbaden angesiedelt sein, dabei handele es sich um dieselbe Einheit, die einst für die »Pershing-II«-Raketen zuständig war. Die USA hätten ein Interesse daran gehabt, dass Russland den Krieg in der Ukraine beginnt. Henken erinnerte an die Worte von US-Präsident Joseph Biden: »Russland soll ein Pariastaat werden.«