Frankfurt am Main. Die Talfahrt am Kryptomarkt geht weiter. Am Donnerstag mussten viele Digitalwährungen, darunter der bekanntåeståe Digitalwert Bitcoin, erneut erhebliche Kursverluste hinnehmen. Die Urkryptowährung Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitfinex mit 26.591 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende 2020. Allein auf Sicht eines Monats hat der Bitcoin ein Drittel seines Werts eingebüßt. Seit Jahresanfang sind es gut 40 Prozent. Auch andere Digitalwerte gaben im Kurs weiter nach. Der nach Bitcoin zweitgrößte, Ether, fiel deutlich unter die Marke von 2.000 US-Dollar. (dpa/jW)